Клімкін сподівається на об'єктивний висновок Конституційного суду Польщі по скандальному закону про Інститут нацпам'яті

Глава МЗС наголосив, що від польського закону про Інститут нацпам'яті не мають страждати українці та поляки.

Клімкін сподівається, що висновок Конституційного суду Польщі стосовно відповідності Конституції Польщі положень закону про Інститут національної пам'яті в частині згадки про українських націоналістів, а також терміну "Східна Малопольща", відповідатиме дружнім та партнерським відносинам між Україною та Польщею.

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Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив на спільній прес-конференції зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем у Варшаві, що транслювалася у Facebook на сторінці Посольства України в Польщі.

"Звичайно, не можна оминути питання того, що Конституційний суд Польщі наступного місяця буде розглядати зміни до закону про Інститут національної пам'яті", - заявив Клімкін.

"Для нас всіх, для всіх українців було б важливо, щоб рішення, яке буде прийнято, воно відповідало тому справжньому сенсу нашої історії, нашої дружби, нашого партнерства і нашого розуміння, яким чином іти вперед, оскільки зараз у цьому законі тільки українці згадуються окремо", - заявив Клімкін.

Також він вважає несправедливою ситуацію стосовно українців у зв'язку з ухваленням цього закону.

"Від цього не мають страждати ані поляки, ані українці. Ми теж про це говорили", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Президент Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентаріїв визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.

22 лютого віце-прем'єр Павло Розенко назвав неприпустимою ситуацію, коли в українців, які хочуть жити в Польщі, запитують про ставлення до провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Також він наголосив, що відновлення співпраці України та Польщі щодо здійснення спільних пошукових робіт останків загиблих співвітчизників обох країн залежить від рішень Варшави, в тому числі в контексті зміни закону про Інститут національної пам'яті.

Закон перебуває на розгляді Конституційного суду Польщі.