Яценюк про санкційний список Кремля: Україна повинна відповідати новими судами проти РФ і правосуддям проти приспішників Кремля

На думку лідера НФ, більшість прізвищ у "санкційному" списку РФ проти України – це справжні патріоти України.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що Україна повинна відповідати новими судами проти Росії і правосуддям проти приспішників Кремля, коментуючи запровадження санкцій урядом РФ проти України.

«Вітаю представників «Народного Фронту» у санкційному списку Кремля», - написав Яценюк у своєму Facebook після оприлюдення інформації про введення Москвою санкцій проти України.

Це не санкційний список, підкреслив Арсеній Яценюк: «Більшість прізвищ у ньому – це справжні патріоти України».

«Україна повинна відповідати новими судовими позовами проти Росії як в міжнародних судах, так і правосуддям проти приспішників Кремля в Україні», - написав Арсеній Яценюк.