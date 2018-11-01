Яценюк після розмови з Меркель: курс наших спільних цінностей продовжуватиметься

Ангела Меркель робить винятковий внесок у справу підтримки України, зазначив лідер "Народного фронту".

У Києві лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк подякував федеральному канцлеру Німеччини Анґелі Меркель за допомогу українському народові.

«Ангела Меркель належить до числа тих видатних міжнародних лідерів, які роблять винятковий внесок у справу підтримки України», - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook після розмови з федеральним канцлером.

«Дякую Вам, пані Федеральна канцлерко, за допомогу нашому народові. Вірю, що курс наших спільних цінностей продовжуватиметься далі», - підкреслив Арсеній Яценюк.