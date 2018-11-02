У Маріуполі заарештовано 3 тисячі тонн продукції "віджатого" бойовиками меткомбінату

За словами генпрокурора України, причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею Кримінального кодексу за фінансування тероризму.

У порту Маріуполя Донецької області заарештовано продукцію «Алчевського металургічного комбінату», який розташований на непідконтрольній українському уряду території.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

«Наша відповідь «санкціям». У порту Маріуполя арештовано понад 3 тисячі тонн продукції захопленого окупантами Алчевського меткомбінату, яка перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію. Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею Кримінального кодексу за фінансування тероризму», – написав Луценко.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, «Алчевський металургічний комбінат» – підприємство з повним технологічним циклом і власним коксохімічним виробництвом.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський олігарх хоче захопити "віджатий" бойовиками Алчевський меткомбінат.