Губернатор Одещини Степанов розповів, як перемогти «екохабарників» в портах

За словами голови Одеської ОДА, судновласники відкрито скаржаться на дії Держекоінспекції.

Дії Державної екологічної інспекції в портах Одеської області приносять державі колосальні збитки. Тому необхідно якомога швидше змінити підходи в її роботі.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов в ефірі телеканалу «Прямий».

«Дії однієї структури приносять державі колосальні збитки. Судновласники відкрито скаржаться на дії Держекоінспекції. Адже в разі затримки судна, його власник повинен платити за простій близько 5-6 тис. доларів на добу. Щоб запобігти цим витрати, судна намагаються уникнути заходів у порти Чорного моря», - сказав Максим Степанов.

Як підкреслив глава Одеської ОДА, від цього держава недоотримує портові збори, а інфраструктура і співробітники портів - завантаження.

«Є 2 шляхи, щоб змінити ситуацію. Перший - хабарників ловити. Є правоохоронні органи, нехай, цим займаються. Другий шлях - створити необхідні умови, які не дозволять інспекції займатися екохабарництвом», - сказав Максим Степанов.

Для цього, на його думку, потрібно якомога швидше затвердити прозорі регламенти відбору проб і взаємодії між Держекоінспекцією та Адміністрацією морських портів. Ці документи за дорученням прем'єр-міністра вже довгий час розробляє Мінекології. Степанов закликав прискорити їх підготовку.

«Все, що просить бізнес, в тому числі міжнародний: створіть прозорі правила. Якщо вони будуть винні в забрудненні води, вони готові оплатити, це світова практика», - сказав губернатор.

Нагадаємо, в липні глава Одеської ОДА Максим Степанов звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією ліквідувати регіональні Держекоінспекції.

Пізніше губернатор направив в Мінекології свої пропозиції по боротьбі з корупцією в портах, серед яких: розробка правових підстав для знаходження Держекоінспекції в портах, залучення незалежних лабораторій для проведення досліджень на судах.