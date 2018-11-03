Яценюк: наше головне завдання у 2019 році – не допустити реваншу (фото, відео)

Він наголосив, що 2019 рік буде непростий і економічно, і політично.

“Ворог чекає, чи знову українська політична еліта розсвариться. У 2019 році наше основне завдання – не дати можливості реваншу. Наша відповідь тільки одна: ми любимо свою країну, ми готові боротися за неї, і ми переможемо”, - наголосив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк під час урочистостей до 100-річчя Буковинського народного віча в Чернівцях 3 листопада.

“100 років тому наша велика українська нація сказала, що ми хочемо мати власну державу і ми будемо за неї боротися. І так утворилася потім Велика Україна. Велика Україна, яка мала всі шанси тримати свою державність, боротися за кожного свого громадянина і рухатися вперед. На жаль, Велику Україну зрадили як всередині, так і ззовні. І ті, хто зрадили, також потерпіли і від більшовицької Росії, і від викликів, які постали перед їхніми націями”, - сказав Арсеній Яценюк.

Потім після приходу більшовиків настали “одні з найтрагічніших сторінок в нашій історії”, підкреслив він: “Потім були голодомори, репресії, знищення українського духовенства, української інтелігенції. Потім ті, які сьогодні сидять у Москві і розповідають “о великой России”, підписували з нацистською Німеччиною пакт Молотова-Ріббентропа і кроїли, як по серцю, Україну. А потім Україна знову повстала. Повстала як незалежна держава”.

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“У 2014 році ми так само повстали. І так само на велике віче приходили сотні тисяч українців, які сказали: ми не повернемося в Радянський Союз, ми боремося за себе, за свою гідність, за свою націю, країну, ми боремося за Європу, тому що нам - туди. Ми не дамо нікому керувати в своїй країні. І знову це колесо історії повертається”, - сказав лідер “Народного фронту”.

Після цього Путін відправив танки в Донецьк, в Луганськ, відірвав шмат української землі і анексував Крим, підкреслив Арсеній Яценюк: “Путін, як гідний учень сталінських більшовицьких лекторів, був переконаний, що Україна не встоїть. Він був переконаний, що Україна паде, як це було сто років тому. Що українці не візьмуть зброю боронити свою державу. Але ми були переконані, що нам не те що нікуди відступати - нам є за що боротися. За кожну українську родину, за нашу землю”.

"І ми встояли. Встояли, маючи російські танки на своїй території, країну на межі банкрутства і 108 тисяч гривень на рахунку в казначействі на всю державу. Ми встояли при відсутності армії, міліції, Збройних Сил. Ми продемонстрували, що ми нація, яка вміє згуртовуватися. І зараз дуже важливо цей фундамент нової України, який ми заклали в 2014 році і основа якого ще 100 років тому була сформована на Буковинському віче, - не просто вберегти, а збудувати на цьому фундаменті українську хату”, - наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що війна не закінчилась: “Ворог чекає. А це він вміє робити. Він чекає, чи знову українська політична еліта розсвариться. А ми були майже на межі цього. Мені не просто працювати з Петром Порошенком. Але заради України ми знайшли в собі сили перегорнути сторінку боротьби за владу і боротися виключно за державу”.

“Далеко не все вирішено. Суспільство травмовано, і це природно: війна, втрати близьких, знайомих, невпевненість у завтрашньому дні. Але це не той дух, який дає силу для успіху. Дух єдності, впевненості і відповідальності кожного з нас за свою маленьку ділянку роботи, перед собою, перед своїми рідними і перед країною – тільки ця енергія дає енергію будівництва великої України”, - сказав лідер “Народного фронту”.

Він наголосив, що 2019 рік буде непростий і економічно, і політично: “Навіть серед наших західних партнерів не завжди можна почути чіткий голос підтримки України. Я не міг подумати, що ми дійдемо до ситуації, коли Угорщина чи Польща не завжди будуть поділяти позицію підтримки України. Зрозуміло, що Росія своїх планів не змінить. Але ми знаємо, що не маємо права допустити того, як було в минулому”.

“Тому в 2019 році наше основне завдання – не дати можливості реваншу. Сплячий реванш уже є, в тому числі й у Чернівцях, коли змістили законно обраного проєвропейського мера. В масштабах України вони так само очікують на реванш проросійських сил. Наша відповідь тільки одна: ми любимо свою країну, ми готові боротися за свою країну, і ми переможемо. Ми це доказали і будемо доводити”, - сказав Арсеній Яценюк.

Буковинське віче - народні збори, які відбулися 3 листопада 1918 року в Чернівцях, результатом чого стало проголошення возз'єднання Північної Буковини із Західноукраїнською Народною Республікою та подальша Злука з Українською Народною Республікою.