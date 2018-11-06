Військовий експерт розкрив сценарій вторгнення російських танків в Україну через Білорусь

Ідеї Олександра Лукашенка нам абсолютно ні до чого, вважає Ігор Романенко.

Заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його країна готова взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на Донбасі неприйнятні для України через те, що Білорусь є членом союзної держави з РФ, при цьому Росія домінує над Білоруссю у всіх сферах, в тому числі – у військовій.

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Як пише в матеріалі на "Главреді" військовий експерт, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, росіяни, якщо їм знадобиться, без страху і сумніву використають своє становище і застосують зброю, розміщену в Білорусі.

На його думку, Лукашенко не міг зробити свою резонансну заяву, не узгодивши попередньо з Путіним.

Він зазначив, що Москва дала білорусам можливість проявити таку ініціативу через те, що на Кремль здійснюється тиск американців і європейців, зокрема, союзників України по "нормандскому формату".

Експерт попередив, що однією з цілей, яку при цьому спробує досягти Росія – легітимізувати свою присутність на Донбасі: "І оскільки Україна категорично не погоджується на участь російського контингенту у складі миротворчої місії ООН, Москва намагається підсунути нам білорусів".

Романенко вважає, що якщо білоруські війська почнуть "забезпечувати контроль над російсько-українським кордоном", це буде означати, що російські конвої з Росії як регулярно заходили на Донбас, так і будуть заходити далі.

"Білоруси можуть заїхати в Україну на чому завгодно – на тракторах, тролейбусах і так далі, проте попереду них у будь-якому випадку будуть йти російські танки. Тому ці ідеї Лукашенка нам абсолютно ні до чого", - додав експерт.

Раніше в Кремлі заявили про те, що пропозицію президента Олександра Лукашенка про готовність білоруської сторони забезпечити проведення виборів на окупованому Донбасі і контроль кордону між Україною та РФ необхідно узгодити з "керівництвом" ОРДЛО.