Військовий експерт розкрив сценарій вторгнення російських танків в Україну через Білорусь
Заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його країна готова взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на Донбасі неприйнятні для України через те, що Білорусь є членом союзної держави з РФ, при цьому Росія домінує над Білоруссю у всіх сферах, в тому числі – у військовій.
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Як пише в матеріалі на "Главреді" військовий експерт, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, росіяни, якщо їм знадобиться, без страху і сумніву використають своє становище і застосують зброю, розміщену в Білорусі.
На його думку, Лукашенко не міг зробити свою резонансну заяву, не узгодивши попередньо з Путіним.
Він зазначив, що Москва дала білорусам можливість проявити таку ініціативу через те, що на Кремль здійснюється тиск американців і європейців, зокрема, союзників України по "нормандскому формату".
Експерт попередив, що однією з цілей, яку при цьому спробує досягти Росія – легітимізувати свою присутність на Донбасі: "І оскільки Україна категорично не погоджується на участь російського контингенту у складі миротворчої місії ООН, Москва намагається підсунути нам білорусів".
Романенко вважає, що якщо білоруські війська почнуть "забезпечувати контроль над російсько-українським кордоном", це буде означати, що російські конвої з Росії як регулярно заходили на Донбас, так і будуть заходити далі.
"Білоруси можуть заїхати в Україну на чому завгодно – на тракторах, тролейбусах і так далі, проте попереду них у будь-якому випадку будуть йти російські танки. Тому ці ідеї Лукашенка нам абсолютно ні до чого", - додав експерт.
Раніше в Кремлі заявили про те, що пропозицію президента Олександра Лукашенка про готовність білоруської сторони забезпечити проведення виборів на окупованому Донбасі і контроль кордону між Україною та РФ необхідно узгодити з "керівництвом" ОРДЛО.