Геращенко розповів, скільки бойовиків воює на Донбасі

Про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко, повідомляє ТСН.

"Для цього зараз прибули військові емісари, відбирають тих бойовиків, яких знищують в зоні АТО. Таким прикладом було знищення банди Бетмена 1 січня" , - зазначив він.

При цьому Геращенко заявив, що на території окупованої частини Луганської області перебуває до 17 тисяч бійців так званої ЛНР.

"Це бійці "Луганської народної республіки", певна кількість козаків, інші товариші. Ця цифра перевірена, відома завдяки нашій розвідці. Отже, щоб ні в кого не було ілюзій, нам протистоїть важкий небезпечний ворог, який має величезну кількість техніки. Так, під Луганськом зараз знаходиться 84 танки, для яких шукають екіпажі", - повідомив політик.

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Він зазначив, що жителі Луганщини розуміють, що українські військові навчилися добре стріляти, тому танки терористів перетворюються на металобрухт з трупами в середині.

"Але технікою Росія дійсно наповнила за останній місяць і "ЛНР", і "ДНР"", - додав Антон Геращенко.

Нардеп також вважає, що танкові екіпажі поки не набрані, тому що Путін не хоче відправляти на смерть своїх військових і намагається набрати з місцевих, використовуючи своїх фахівців для навчання.

"Все йде за африканським сценарієм, коли місцевих найманців тренують на м'ясо" , - констатував він.

У той же час Антон Геращенко припускає, що загалом на окупованій частині Донбасу може перебувати 32 тисячі бойовиків.

Таким чином, в Україні оголошена чергова хвиля мобілізації та виділено "безпрецедентний військовий бюджет".