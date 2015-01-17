Росія використовує Донбас як полігон для випробування новітньої зброї

Російська сторона не лише перекидає зброю бойовикам на Донбас, а й використовує регіон в якості полігону для випробування своїх новітніх зразків зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, російська сторона посилює свій військовий контингент уздовж українсько-російського кордону.

Читайте такожБойовики повернулися до застосування РСЗО "Ураган" - Лисенко"За даними розвідки, поблизу м. Ростов-на-Дону зафіксовано розміщення сучасної важкої військової техніки ЗС РФ. Зокрема, це ТОС-1 «Буратіно», ЗРК С-300В, РСЗВ 9К58 «Смерч», РСЗВ 9К57 «Ураган», танки Т-90 і Т-72B3, БТР-80АМ. Таке озброєння періодично переміщується на територію України і використовується для обстрілу позицій ЗС України. Також проводяться випробовування нових комплексів радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби та стрілецької зброї. Таким чином, Росія цинічно використовує Донбас як полігон для випробовування нового озброєння, не рахуючись з можливими жертвами серед мирного населення", - сказав Лисенко.