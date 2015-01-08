Бойовики "ЛНР" отримали з Росії протитанкові ракетні комплекси - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«На озброєнні стахановського «козацтва» і «бригади» А. Мозгового відзначається масова поява 100-мм протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра», які прибули з території РФ. Крім того, йдуть поставки даним бандформуванням протитанкових ракетних комплексів (відзначено перекидання близько 20 ПТРК типу «Фагот», а також декількох російських ПТРК «Корнет»)», - повідомляє Тимчук.

У той же час, за інформацією ІС, на ділянці Докучаєвськ - Тельманове продовжується зростання напруженості, бойовики нарощують активність у вигляді розвідувально-диверсійної діяльності.

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«Також на даній ділянці ущільнюються бойові порядки російсько-терористичних військ, в першу лінію висуваються потужні вогневі засоби, у других ешелонах створюються тактичні резерви у вигляді замаскованих «під ополчення» підрозділів російських ЗС, розгортається повномасштабна система постачання і забезпечення», - пише Тимчук.

Тим часом, в районі Новоазовськ-Широкіно батальйонні тактичні групи бойовиків здійснюють часткове перегрупування в рамках удосконалення своєї системи оборони.