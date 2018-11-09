Клімкін прогнозує запровадження Євросоюзом санкцій проти організаторів незаконних виборів на Донбасі

Глава МЗС наголосив, що дії важливіші, аніж просто заяви.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує запровадження Європейським Союзом санкцій проти організаторів незаконних виборів на окупованій частині Донбасу, які відбудуться 11 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав журналістам.

«Неодмінно будуть санкції відносно тих, хто керує організацією цих «виборів» і кого «оберуть». Як ви знаєте, це ми тільки що обговорювали з Йоганнесом Ганом. Це буде спеціальним пунктом на порядку денному Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у понеділок і вівторок для обговорення цих подій. Будуть вжиті заходи, але звичайно, я не можу заздалегідь говорити за Європейський Союз, але будуть узгоджені дії, не лише політичні заяви», - наголосив Клімкін.

При цьому він додав, що з Росією можна говорити лише з позиції сили.

«Ви можете говорити з Росією лише з позиції сили. Ви не можете говорити з Росією з позиції слабкості. Тому політичні заяви важливі, солідарність важлива, але дії дуже важливі», - додав глава МЗС.

Також Клімкін наголосив, що важливо зберігати міжнародну солідарність.

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«Вчорашні санкції США є хорошим аргументом у нарощуванні та посиленні нашої спільної реакції на російські провокації», - заявив Клімкін.

У цьому зв'язку він закликає міжнародних партнерів зберігати єдність та бути послідовними в сенсі здійснення тиску на Росію, аби вона знову дотримувалася міжнародного права.

«І щоб повернути мешканцям Донбасу нормальне життя і нормальне життя в Україні», - резюмував глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодами.