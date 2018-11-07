Посольство США закликає мешканців окупованого Донбасу бойкотувати бутафорські «вибори»

Американські дипломати вкотре заявили, що ці незаконні вибори не відповідають Мінським угодам.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає мешканців Донбасу бойкотувати російські бутафорські «вибори», заплановані на 11 листопада, на окупованій території.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у мікроблозі Twitter.

"В той час як Україна робить позитивні кроки щодо зміцнення миру, Росія роздмухує конфлікт, організовуючи бутафорські «вибори». Жителям східної України слід бойкотувати ці «вибори», які не відповідають ні Мінським угодам, ні українському законодавству", - заявили американські дипломати.

Читайте такожЗМІ дізналися, що відбувається у Донецьку напередодні "виборів" (фото)

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

В свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про "надзвичайну важливість" того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані "вибори" ватажків "ДНР" і "ЛНР" і так званих "депутатів парламентів" не суперечать Мінським угодами.