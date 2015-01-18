Порошенко на Майдані порівняв розстріл Charlie Hebdo, катастрофу Боїнга-777 і трагедію під Волновахою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності у Києві після панахиди за жертвами тероризму.

“Десятки тисяч людей зібралися сьогодні на українському Майдані Незалежності. Мільйони людей по всій Україні - від Закарпаття до Луганської і Донецької областей - сьогодні зібралися на спільну молитву за спокій безневинних жертв”, - сказав президент.

Він нагадав про трагедію 13 січня під Волновахою, коли від російської ракети системи “Град” загинули 12 пасажирів автобуса.

Порошенко оголосив хвилину мовчання в пам'ять про кожного загиблого воїна, кожного цивільного та жертв трагедії під Волновахою.

Після цього Порошенко нагадав про збитий влітку терористами в Донецькій області малайзійський “Боїнг”, коли загинули 298 осіб. Як наголосив президент, це продемонструвало, що тероризм - загроза для всього світу. “Весь світ сьогодні об'єднався у боротьби проти тероризму”, - сказав Порошенко.

Він також нагадав про терористичні атаки в Одесі, Харкові, Києві та інших містах і підкреслив, що метою є залякування. “Таку саму ціль переслідували і терористи в Парижі, коли вони напали на офіс видання «Шарлі Ебро» та цинічно вбили журналістів цього видання”, - сказав Порошенко.

Читайте такожУ Києві 20-тисячна колона учасників Маршу солідарності прийшла на Майдан (наживо)

Як сказав президент, “з нами правда, з нами весь світ і з нами Господь Бог, і з нами буде перемога. Перемога над терором, перемога над загарбниками. Ми переможемо в нашій боротьбі за мир.

Порошенко назвав сьогоднішній марш і спільну молитву на Майдані історичною акцією. “Сьогодні з Україною весь світ”, - сказав він.

Крім того, Порошенко підкреслив, що нині “кіборги”, які захищають Донецький аеропорт, демонструють мужність, патріотизм, героїзм і є того прикладом, як треба захищати Україну.

“Ми не віддамо ні клаптика української землі, ми повернемо Донбас. Ми відновимо на Донбасі українство і ми продемонструємо, що ще одним надзвичайно важливим чинником нашої перемоги є наша з вами єдність. Зараз Україна єдина як ніколи”, - наголосив Порошенко.

Він подякував усім українцям, які сьогодні приєдналися до цієї акції у різних містах. “Це дає мені абсолютно тверде переконання: ми переможемо, в Україні буде мир. Загарбник буде викинутий з української території. Ми захистимо і відродимо нашу державу”, - сказав Порошенко.