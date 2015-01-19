Нідерланди підготували резолюцію про позбавлення делегації РФ повноважень в ПАРЄ

Про це повідомляє Газета.ru.

Питання може бути розглянуте в перший день зимової сесії, коли автоматично будуть відновлені повноваження всіх делегацій. Ряд членів російської делегації втратили частину повноважень у зв'язку з рішенням щодо анексії Криму.

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Нагадаємо, у квітні російську делегацію у ПАРЄ було позбавлено права голосу до січня 2015 року через анексію Росією Криму. Формально на початку року російська делегація автоматично знову отримує право голосу в ПАРЄ.

Тим часом голова російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков ще у серпні заявляв, що якщо санкції проти Росії в асамблеї продовжаться, то він не бачить "причини, через яку російська делегація братиме участь у діяльності ПАРЄ у 2015 році". А це фактично означатиме вихід російської делегації зі складу ПАРЄ.