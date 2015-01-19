Український кордон сьогодні перетнули 600-700 російських військових - Лисенко

Про це повідомив РБК-Україна спікер АТО Андрій Лисенко.

"У кожній такій батальонно-тактичній групі приблизно 300-350 осіб, а їх дві",- заявив Лисенко.

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За його словами, групи перетнули українсько-російський кордон у Луганській області на ділянці кордону, неконтрольованій українськими військовими. Лисенко зазначив, що поки невідомо подальше направлення цих груп.

Як повідомляв УНІАН, україно-російський кордон перетнули дві батальонно-тактичні групи збройних сил Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України.

"За оперативною інформацією Ради національної безпеки і оборони, сьогодні зафіксовано перетин українсько-російського кордону двома батальонно-тактичними групами збройних сил Російської Федерації", - наголошується в повідомленні.