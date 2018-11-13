НАБУ почало розслідування можливих зловживань Яценюка і Петренка

Бюро відкрило кримінальне провадження на підставі рішення Солом'янського райсуду столиці від 17 жовтня 2018 року.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та міністра юстиції України Павла Петренка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

"Ми можемо повідомити, що на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказали у прес-службі НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2018 року Солом'янський райсуд столиці зобов'язав детективів НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Яценюка, Петренка та інших посадовців Мін'юсту.

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У рішенні зазначається, що суд зобов'язав НАБУ відкрити провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом), ст. 366 (службове підроблення) та ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) КК України.

При цьому у рішенні не була вказано детальна інформація щодо можливих зловживань.