У ЄС заявили, що перегляду санкцій без виконання Мінських угод не буде

Про це вона заявила у понеділок в Брюсселі на прес-конференції по завершенні засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

„Початок політичної дискусії не значить зміни політики у наших відносинах з Росією, ми будемо слідувати нашому курсу, і ми в цьому єдині. Ті, хто очікував, що нас розділять через Росію, можуть бути розчаровані. Ми були і залишаємося єдиними. Наші відносини з Росією можуть змінитися тоді, але зараз це не стільки „тоді”, скільки „якщо”, коли зобов’язання, які були взяті у Мінську, будуть виконані. Останній розвиток подій не вселяє оптимізму, радше навпаки”, - сказала Могеріні.

При цьому вона наголосила, що підтримка ЄС Україні, як і Східним партнерам в цілому, залишається незмінною.

„Наш тиск на Росію з політикою санкцій, як я сказала вже декілька разів, що будь-яке рішення буде базуватися на, перше за все, на політиці невизнання анексії Росією Криму та на повному виконанні Мінських домовленостей і буде залежати від ситуації на місцях. Сьогодні ситуація набагато гірша, ніж була декілька тижнів тому”, - заявила Високий представник ЄС.

Читайте такожЄвропарламент закликає продовжити режим санкцій проти Росії - резолюція За її словами, дискусія, яка відбулася, стосувалася того, що ЄС „може додати, а не змінити” у відносинах з Росією.

„Що ми можемо додати, і з чим ми всі погодилися, що буде корисним додати з нашої сторони – це докладати більше дипломатичних зусиль у будь-яких форматах, щоб допомогти вирішити кризу, на другому рівні – це вести політичний діалог щодо глобальних та регіональних проблем, чи то Сирія чи Іран чи мирний процес врегулювання на Близькому сході, кліматичні зміни та боротьба з тероризмом”, - пояснила Могеріні

Крім того, буде також секторальний діалог у сфері енергетики, контактів між людьми. „Але немає ніякої нормалізації та повернення до ведення справ, як це було у минулому”, - наголосила вона.

Високий представник також повідомила, що на наступному засіданні міністри закордонних справ ЄС повернуться до цього питання.