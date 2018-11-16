Комітет Генасамблеї ООН затвердив оновлений проект резолюції щодо окупованого Криму

Проект резолюції стосується захисту прав людини в окупованому Криму, що порушуються Російською Федерацією як державою-окупантом.

Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй затвердив вчергове оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

Відповідний документ підтримало 67 країн-членів ООН, проти - 26, утрималися - 82.

Постійне представництво України при ООН повідомило, що ключові елементи проекту резолюції включають низку вимог до Російської Федерації як держави-окупанта. В тексті документа зазначено "підтвердження неприпустимості захоплення території Криму силою та зобов'язання повернути окуповані території".

Також йдеться про засудження політично вмотивованих переслідувань громадян України, про заклик звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в окупованому Криму та в РФ. Незаконно позбавлені волі український режисер Олег Сенцов, активіст Володимир Балух та кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку визнаються політичними в'язнями.

У тексті документу висловлюється "засудження РФ за примусове переведення населення Криму в російське громадянство та залучення до військових операцій, а також проведення незаконних виборчих кампаній", "заклик до РФ надати доступ до незаконно утримуваних українських громадян на російській території та в Криму незалежним лікарям з міжнародних медичних організацій, а також українським посадовим особам", і "заклик до РФ утриматися від криміналізації права на свободу слова та права на вільне зібрання в Криму, припинити дискримінацію тих, хто не визнає окупацію".

Читайте такожРосія не планує зупиняти окупацію Криму - постпред України в ООН

Разом з тим, висловлюється вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначити в офіційних документах український півострів як "Автономна республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окуповані Російською Федерацією".

У документі висловлюється доручення Генеральному секретарю ООН підготувати звіт про виконання цієї резолюції та розробити рекомендації для подальших дій.

Після цього розгляду на засіданні комітету проект резолюції Генасамблея ООН остаточно розгляне у грудні цього року.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент Петро Порошенко закликав членів асамблеї підтримати новий проект резолюції щодо окупованого Росією Криму з метою підтримки українських політв'язнів. У цьому проекті резолюції перераховані імена усіх українських політв'язнів.

Раніше, 19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН схвалила вперше оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)". За неї проголосували 70 країн. Проти були 26 країн, утрималися 76.

Читайте такожУ МЗС розповіли про спроби перешкодити розгляду українських питань на Генасамблеї ООН

Першого разу резолюцію про положення у сфері прав людини в окупованому Криму Генасаблея розглядала у грудні 2016 року. Тоді її підтримало теж 70 країн, ще 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила першу резолюцію щодо українського Криму, яка не визнає проведений 16 березня "референдум" у Криму про відокремлення від України та подальшу анексію півострова Росією.

"За" резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утримались - 58, а одинадцять проголосували "проти".

В резолюції, яка називається "Територіальна цілісність України" зазначається, зокрема, що так званий "референдум" у Криму "не має сили і не може бути основою для зміни статусу Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя".