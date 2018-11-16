Порошенко подякував державам-членам ООН за нову резолюцію щодо Криму

За словами глави держави, міжнародна відповідальність за агресію, окупацію, порушення прав людини - неминуча.

Президент України Петро Порошенко подякував державам-членам ООН, які напередодні в рамках Третього комітету Генасамблеї підтримали нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

«Незважаючи на жорстокий опір Росії, Третій комітет ООН вже прийняв новий проект резолюції, в якій засуджуються жорсткі порушення прав людини, що здійснюються Росією – державою-окупантом в українському Криму», - наголосив глава держави у Facebook.

За словами Порошенка, резолюція Генасамблеї ООН «містить положення про долю українських політв'язнів Кремля».

«Резолюція ГА ООН містить положення про долю українських політичних в’язнів Кремля. Щоденна боротьба за їхнє звільнення триває. Міжнародна відповідальність за агресію, окупацію, порушення прав людини неминуча», - підкреслив президент

«Вдячний державам-членам ООН за незмінну солідарність з Україною!», - додав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, Третій комітет Генасамблеї ООН затвердив вчергове оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

Ключові елементи проекту резолюції включають низку вимог до Російської Федерації як держави-окупанта. В тексті документа міститься підтвердження неприпустимості захоплення території Криму силою та зобов'язання повернути окуповані території.

Також йдеться про засудження політично вмотивованих переслідувань громадян України, про заклик звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в окупованому Криму та в РФ. Незаконно позбавлені волі український режисер Олег Сенцов, активіст Володимир Балух та кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку визнаються політичними в'язнями.

У тексті документу висловлюється засудження РФ за примусове переведення населення Криму в російське громадянство та залучення до військових операцій, а також проведення незаконних виборчих кампаній, заклик до РФ надати доступ до незаконно утримуваних українських громадян на російській території та в Криму незалежним лікарям з міжнародних медичних організацій, а також українським посадовим особам, і заклик до РФ утриматися від криміналізації права на свободу слова та права на вільне зібрання в Криму, припинити дискримінацію тих, хто не визнає окупацію.

Відповідний документ підтримали 67 країн-член ООН, утрималися - 82. Після цього розгляду на засіданні комітету проект резолюції Генасамблея ООН остаточно розгляне у грудні цього року.