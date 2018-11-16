"Росії не вдасться поставити українців на коліна" - Клімкін про резолюцію ООН по Криму

Проект резолюції стосується захисту прав людини в окупованому Криму, що порушуються Російською Федерацією як державою-окупантом.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував підтриманий третім комітетом Генеральної асамблеї ООН проект резолюції про права людини в окупованому Криму, наголосивши, що Росії не вдасться поставити українців на коліна.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

«Третій комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо прав людини у Криму. Вперше перелічені імена українських політичних бранців Кремля. Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких підтримує демократичний цивілізований світ», - підкреслив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, третій комітет Генасамблеї ООН затвердив вчергове оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

Відповідний документ підтримали 67 країн-член ООН, утрималися - 82.

Після цього розгляду на засіданні комітету проект резолюції Генасамблея ООН остаточно розгляне у грудні цього року.