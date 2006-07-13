Експерти попереджають про ріст інфляції у серпні

У серпні темпи зростання показника інфляції можуть збільшитися. Таку думку висловив УНІАН експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій КРАВЧУК.

Він також зазначив, що на інфляцію споживчих цін у червні, темпи зростання якої в річному вимірюванні (червень 2006 року до червня 2005 року - УНІАН) знизилися до 6,8%, порівняно з 7,3% у травні, продовжували впливати переважно ті самі чинники, що і у травні. Так, практично повна заборона на експорт тваринницької продукції до Росії і збільшення імпорту окремих видів сільськогосподарської продукції призвели до зменшення темпів зростання цін на продовольчі товари до 5,1% у червні, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Також свою роль зіграло відносно невелике зростання грошової маси порівняно з попереднім роком.

На думку експерта, на розвиток ситуації найближчими місяцями впливатиме збільшення споживчих тарифів на газ (+1-2% до рівня цін лише в липні) та інших регульованих державою цін, можливі кроки щодо збільшення цін на сільськогосподарські товари (обмеження імпорту, мінімальні ціни), урожай 2006 року (який, за прогнозами, буде меншим, ніж у 2005 році), а також подальші торгові відносини Росії і України. «У сукупності ці чинники можуть призвести до збільшення темпів інфляції, хоча ситуація досить сильно залежить від дій майбутнього уряду», - зазначив В.КРАВЧУК.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в червні цього року становила 0,1%, у січні-червні - 2,8%.

За даними Держкомстату, ціни на продовольчі товари в червні знизилися на 0,3%, на непродовольчі - зросли на 0,3%, на послуги - підвищилися на 1,1%.

Інфляція в Україні в грудні 2005 року становила 0,9%, в цілому за підсумками року - 10,3%.

У листопаді 2005 року Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 9-11,5%. У січні 2006 року відомство відкликало свій прогноз для перегляду і в середині березня погіршило прогноз інфляції в 2006 році до 11,4-11,6%.

При формуванні Держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП у 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.