"Українська мова, кіно, пісня": ЗМІ пояснили причину появи "тролігових" бордів НФ на адресу Порошенка

НФ намагається показати, що він може легко знайти альтернативу Порошенку.

Яценюк вийшов в інформпростір (і вперше зважив свої шанси), крім того, розпочав кампанію, розмістивши борди із досить неоднозначним текстом.

Його посил, «Українська мова, кіно, пісня», «римується» з президентської «тріадою» («Армія, мова, віра!») і, значить, є «тролінгом». Про це пишуть "Вести".

«На ділі, НФ намагається показати, що він може легко знайти альтернативу Порошенку. І що для президента, якщо він хоче обратися, сам НФ незамінний — саме з цим і пов'язана поява незграбних, але ефективних білбордів Яценюка, — пояснив «Вестям» політолог Олексій Якубін. — А раз так, у них є свої «забаганки» — це пов'язано зі збереженням ключових посад (МВС, Мінюст) та набуттям нових на ті півроку, що залишаються до виборів».

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За даними «Вестей», НФ залишився дуже незадоволений тим, як вирішилося кадрове питання в Центрвиборчкомі: хоча політсила і отримала посаду секретаря комісії (його зайняла колишня заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова), функціонал посади виявився меншим, ніж розраховували у Яценюка, — був змінений регламент, і секретар втратив можливість блокувати рішення ЦВК.