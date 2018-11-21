Окупанти хочуть змінити межі Криму

Межу між Кримом і Севастополем затвердять за нормами СРСР, кажуть окупанти.

Межа між окупованим Кримом і Севастополем буде визначатися за межами, затвердженими в СРСР.

Про це заявив окупаційний глава Севастополя Дмитро Овсянніков, передає "Крим.Реалії".

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"Ніхто не визначав, кому і скільки землі дістанеться – це ніколи не було предметом обговорення, ми базуємося на наявних документах. До кінця року буде підписано письмову угоду, потім у першому кварталі наступного проведені кадастрові роботи... територія Севастополя не зазнає істотних змін і практично на 100% буде збігатися з межами, встановленими ще в СРСР", – сказав Овсянніков під час робочої зустрічі, присвяченої обговоренню меж.

Повідомляється, що окупанти вже погодили вісім з дев'яти спірних ділянок межі.

"У нас не багато розбіжностей було дев'ять, наразі залишилася одна. Йдеться про Ялтинський заповідник – невелика територія опинилася в межах Севастополя. Причому ми знайшли спільну позицію, і після уточнення з Міністерством природи Росії ми остаточно готові для затвердження меж", – пояснив він.

ЗМІ зазначають, що через спірні ділянки межа між окупованим Кримом і Севастополем досі не встановлена, переговори йдуть з січня 2017 року. Журналісти повідомляють, що якщо затвердити межі так, як цього хоче кримська влада, то Севастополь може втратити цінні території біля межі з Ялтою і Бахчисараєм.

Загальна площа спірних ділянок становить близько 400 гектарів.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров повідомив про можливу зміну назви адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим у складі України після створення на півострові кримськотатарської національної автономії.