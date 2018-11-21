Глава Української Гельсінської спілки здивований заявою АП про "позитивний висновок Ради Європи" щодо законопроекту про адвокатуру

З тексту треба прибирати очевидно шкідливі речі, і ні в якому разі не допустити ухвалення завтра цього законопроекту, написав Павличенків.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко висловив здивування стосовно заяви Адміністрації Президента України про нібито "позитивну оцінку Радою Європи" щодо законопроекту №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", який був визнаний корупціогенним комітетом Верховної Ради України щодо запобігання та протидії корупції.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Якась двозначність. Висновку Венеціанської комісії немає. Законопроект недосконалий і шкідливий, з корупційними ризиками. Через саме ці корупційні ризики законопроект не пройшов комітет. Процедура прохводження через комітет, як завжди при проштовхуванні, ламається об коліно. В тексті треба знімати очевидно шкідливі речі, і в жодному випадку не допустити ухвалення завтра цього законопроекту", - написав Павліченко.

Раніше Рада адвокатів України (РАУ) заявила, що ніякі офіційні оцінки законопроекту Радою Європи (РЄ) не надавалися, тому заяви про те, що законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" позитивно оцінила Рада Європи, не відповідають дійсності.

"Насправді, оцінка документа на етапі його розробки була надана у Звіті експертів Ради Європи "Щодо проекту закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та інших пов'язаних законодавчих актів України ще в грудні 2017 року", - йдеться в резолюції РАУ від 21 листопада 2018 року.

У резолюції РАУ підкреслили, що "наслідками прийняття законопроекту №9055 стане погіршення міжнародного іміджу України, фактична неможливість виконання міжнародних угод і договорів, перш за все Угоди про асоціацію з Євросоюзом, втрата позицій в міжнародних рейтингах демократії та інвестиційної привабливості України".

Також депутат Верховної Ради Ігор Луценко (фракція "Батьківщина") повідомив, що парламентський комітет із запобігання та протидії корупції визнав корупціогенним законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

21 листопада Адміністрація президента України заявила, що Рада Європи надала позитивний висновок щодо законопроекту №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

11 вересня Національна асоціація адвокатів України (НААУ) висунула вимогу щодо обов'язкової оцінки законопроекту №9055 Венеціанською комісією. На думку НААУ, внесений законопроект містить загрози знищення інституційної гарантії незалежності адвокатури і повернення державі повноважень з організації доступу до адвокатської професії та здійснення дисциплінарних процедур.

Нагадаємо, 6 вересня президент Петро Порошенко зареєстрував у Раді законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" як невідкладний.