Мати Зідана вимагає каструвати Матерацці

Маліка Зідан, мати колишнього капітана збірної Франції Зінедіна Зідана, видаленого під час фінального матчу ЧС-2006 за удар головою в груди італійця Марко Матерацці, беззастережно схвалює вчинок свого сина. Як повідомляє британське видання Mirror, мати футболіста вважає, що Зідан захищав її честь, ображену словами італійця.

"Мій син захищав честь своєї сім`ї, - упевнена Маліка. - Я зневажаю Матерацці, якщо він дійсно сказав про мене те, що, як кажуть, він сказав. У такому разі, я б хотіла, щоб йому відрізали яйця і принесли їх мені на тарілці. Такі речі не можна говорити ні на футбольному полі, ні за його межами, і мені плювати, що це був фінал чемпіонату світу".

За однією з численних версій, Матерацці в ході короткого діалогу між ним і Зіданом, назвав матір суперника "повією-терористкою". Сам італієць ще у понеділок спростував це звинувачення і сказав, що мати для нього - найсвятіше в житті.

Маліка Зідан відзначила також, що в їх сім`ї всі засмучені тим, яким чином завершилася кар`єра Зінедіна. "Шкода, що його видалили. Зате він відстояв свою гідність - є речі, які важать набагато більше, ніж футбол", - підкреслила мати футболіста.

Лента.ру