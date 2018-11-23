Спроби "дотиснути" корупційний законопроект "Про адвокатуру" націлені на посилення впливу на правосуддя – нардеп

Раніше стало відомо, що спроби зібрати Комітет ВР з питань правосуддя тривають, а голосування може відбутися без наявності кворуму картками відсутніх депутатів.

Спроби провести законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатське самоврядування" у режимі нічного голосування свідчать про наміри закріпити вплив на правосуддя та резонансні справи.

Так прокоментував сьогоднішні події у ВР народний депутат (фракція "Батьківщина") Ігор Луценко.

"Це тема контролю за тим, що відбуваєься у судах,у розслідуваннях і кримінальних провадження. Якщо сама Адміністрація Президета так активно, особисто пан Філатов докладають зусиль, і іде вже третя спроба протягнути через Комітет Князевича, це говорить про те, що тут немає нічого спільного з інтересами адвокатської спільноти. Ідеться про загальні правила судової системи, зміни до КПК", - сказав нардеп.

На думку депутата, при таких цілях законопроекту його активному просуванню не перешкоджають корупційні ризики законопроекту, на які вказано у висновку Антикорупційного комітету.

Раніше стало відомо, що спроби зібрати Комітет ВР з питань правосуддя тривають, а голосування може відбутися без наявного кворуму картками відсутніх депутатів. Далі законопроект піде в сесійний зал.

Пленарне засідання Верховної Ради ще триває.

В четвер вдень профільний Комітет з питань правосуддя не зміг прийняти рішення стосовно проекту закону №9055. На засіданні парламентського комітету був присутній заступник Глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, який є куратором судової реформи.

В середу парламентський комітет із запобігання та протидії корупції визнав законопроект корупційним.