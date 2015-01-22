Яценюк поклав на Росію відповідальність за загибель людей у Донецьку

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку і Михайлу Грушевському, передає кореспондент УНІАН.

Прем’єр підкреслив, що російські терористи сьогодні знову вчинили жахливий акт проти людяності: «Відповідальність за це несе Російська Федерація. Необхідне негайне виконання домовленостей щодо припинення вогню, відведення сил. Основне, як встановити мир в країні, - прибрати російських військових і російських бандитів з української території. І тоді українська Соборність і українська єдність відновиться».

Читайте такожБойовики обстріляли зупинку в Донецьку з міномета, з яким під'їхали на вантажівціЯценюк також наголосив, що сьогодні День Соборності має зовсім інше значення: «Раніше це було одне зі свят в Україні. А сьогодні - це день єдності і день найбільшої цінності, що є в кожного українця, - це наша держава».

«Вірю в те, що Соборність, возз’єднання українських земель, яке відбулося в 1919 році, буде мати і далі майбутнє - ми повернемо і Крим, і контроль над Донецьком і Луганськом. Російська військова агресія, яка керується Кремлем, не буде успішною і вона провалиться, як провалилися всі окупації й агресії проти України», - наголосив голова уряду.