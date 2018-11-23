Путін з поплічниками прибув в окупований Крим для обговорення "майбутнього Росії"

За словами Пєскова, Путін обговорить з головами російських регіонів, віце-прем'єром, керівниками відомств і міністерств виконання завдань щодо реалізації «планів зі стратегічного розвитку Росії».

Керівництво РФ на чолі з президентом Володимиром Путіним прибуло в окупований Крим для обговорення «майбутнього Росії».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це журналістам повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Путін прилетів до Криму і буквально через годину в Криму він проведе розширене засідання президії Держради з питань про основні напрями діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації», - сказав Пєсков.

Він пояснив, що обговорюватиметься указ Путіна «Про національні ы стратегічні завдання розвитку Російської Федерації на період до 2024 року».

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За словами Пєскова, сьогодні в Криму Путін з головами російських регіонів, віце-прем'єром, керівниками відомств і міністерств обговорить виконання намічених завдань щодо реалізації «планів зі стратегічного розвитку Росії».

Як сказав Пєсков, «до сьогоднішнього засідання в готелі «Мрія» напередодні вже зустрілося керівництво Росії для обговорення цього питання в робочих групах, а сьогодні продовжиться робота під керівництвом Путіна».

Крім того, за його словами, після цього засідання Путін «напевне затримається» і проведе серію зустрічей з членами уряду і віце-прем'єрами і керівництвом своєї адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, окупанти хочуть змінити межі Криму.