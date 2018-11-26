"Одна з найжахливіших атак з часів першого Мінська" – Гармс про дії РФ в Керченській протоці

За словами Гармс, намагаючись оцінити розвиток подій у Керченській протоці та акваторіях Азовського і Чорного морів, вона дійшла висновку, що "це одна з найжахливіших атак з часів перших Мінських домовленостей".

Вчорашня ескалація в Азовському морі вперше стала відкритим актом військової агресії Росії проти України під своїм державним прапором.

Читайте такожАвстрія скликає нараду постпредів ЄС через напад Росії на українські кораблі

Про це заявила член Європейського парламенту Ребекка Гармс в коментарі радіо Свобода. «Вчорашня ескалація в Азовському морі (кораблі ВМС України були захоплені біля Керченської затоки, на вході до Азовського моря – ред.) вперше стала відкритим актом військової агресії Росії проти України під своїм державним прапором. Від самого початку ця агресія здійснювалася силами військових угрупувань без ознак, які й розпочали анексію Криму. І до вчора Росія заперечувала свою участь у війні проти України», – вважає німецька політик.

За словами Гармс, намагаючись оцінити розвиток подій у Керченській протоці та акваторіях Азовського і Чорного морів, вона дійшла висновку, що «це одна з найжахливіших атак з часів перших Мінських домовленостей».

«Я надзвичайно стурбована тим, що Україна дуже близька до втягнення у новий етап жахливої війни», – додала євродепутат.

Пропозиція президента України Петра Порошенка щодо запровадження воєнного стану, на думку Гармс, має бути дуже уважно розглянута Верховною Радою 26 листопада. «Я сподіваюсь, це рішення буде детально обговорене у парламенті. Адже я дуже добре пам’ятаю пояснення та аргументи Порошенка, чому цей стан не було запроваджено одразу після початку війни на Донбасі», - наголосила німецький політик.