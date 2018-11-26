Ягланд про події в Керченській протоці: дуже важливо уникнути будь-якої подальшої ескалації в регіоні

Після нападу Росії на українські кораблі в Керченській протоці генсек Ради Європи заявив, що договір між Україною та РФ про спільне використання Азовського моря має бути дотриманий.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у коментарі щодо ситуації в Керченській протоці заявив, що наразі дуже важливим є уникнення будь-якої подальшої ескалації в регіоні.

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Коментар генсека опублікували на сайті Ради Європи. “Вільний прохід через Керченську протоку гарантований Договором між Російською Федерацією та Україною про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний у 2003 році та набрав чинності в 2004 році. Відповідно до цієї угоди, Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами. Угода має бути дотримана. Дуже важливо уникнути будь-якої подальшої ескалації в регіоні”, - наголосив Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.