Воєнний стан не є оголошенням війни, це форма підготовки до війни - Вінник

Депутат зауважив, що тимчасове обмеження деяких прав і свобод громадян України не є обов’язковим.

Правовий режим воєнного стану не є оголошенням війни, це форма підготовки до війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам народний депутат Іван Вінник після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, на якому розглядався проект закону, яким затверджується указ президента про введення воєнного стану в Україні.

За словами Вінника, пропонується під загальною координацією Генерального штабу Збройних сил України забезпечити реагування всіма військовими формуваннями і підготовку всіх сил до бойової готовності з метою відсічі та стримування на будь-якій ділянці кордону чи всередині країни агресивних дій, які можуть відбутися з боку Росії.

Як сказав Вінник, пропонується тимчасове обмеження деяких прав і свобод громадян України. Він зауважив, що ці права та свободи можуть бути обмежені, але не обов’язково вони будуть обмежені.

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За його словами, є пряме доручення Кабінету міністрів забезпечити фінансування Збройних сил України, зокрема контингенту, який буде готуватися до будь-яких форм відсічі і стримування ворога.

Як сказав Вінник, буде посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури, охорону дипломатичних представництв, а обласні держадміністрації та Київська міська держадміністрація мають провести заходи територіальної оборони. «Тобто військові комісаріати зроблять відповідний реєстр призовників першої черги, зокрема, які поверталися із зони бойових дій і мають відповідний досвід», - зауважив Вінник.

Він наголосив, що таким чином Україна здійснює ряд превентивних заходів з оборони держави.

На уточнююче запитання журналістів, чи може бути введений воєнний стан лише на певній території України, Вінник відповів: «Враховуючи непередбачуваність можливих дій РФ, які мають союзницькі держави, у тому числі Білорусь, пропонується провести превентивні заходи до відсічі і стримування будь-яких форм агресії, на всій території України».

Як сказав Вінник, не обов’язково, що одразу буде введено комендантську годину, здійснено мобілізацію транспортних засобів чи проведено розквартирування військових, а також «зовсім не значить, що в нас оголошується загальна мобілізація».

«Просто президент отримає право при ескалації ситуації оголошувати мобілізацію в тих обсягах і потребах, які, на його думку як верховного головнокомандувача потрібні для відсічі і стримування агресії», - пояснив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що РНБО пропонує для створення умов з протидій збройній агресії ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.

Президент України Петро Порошенко підтримав введення воєнного стану.