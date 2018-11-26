Що говорили в Раді перед голосуванням за закон щодо воєнного стану: найяскравіші виступи (відео)

Верховна Рада схвалила указ президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Він буде діяти в областях, що межують з Росією і невизнаним Придністров'ям.

Верховна Рада схвалила указ президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Він буде діяти в областях, що межують з Росією і невизнаним Придністров'ям.

УНІАН зібрав найяскравіші виступи політиків в Раді перед голосуванням за закон про воєнний стан.

Читайте такожРада погодилася запровадити військовий стан у деяких областях України на 30 днів

ВІДЕО: YouTube 112 Україна

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав об'єднатися і проголосувати за введення воєнного стану. За його словами, він не бачить підстав для економічної кризи.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що обмеження прав і свобод громадян планується вводити тільки в зоні військових дій.

"Президент наполягає, що це не буде загальне обмеження - тільки там, де відбуватимуться військові дії. Що стосується освіти, якщо буде загроза дітям - закривати школи, якщо буде необхідно закрити підприємства - закриватимуть", - підсумував він.

У свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що влада таким чином хоче зірвати вибори.

Не обійшлося і без скандалів - з фракції «Батьківщини» під час виступу першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко її обізвали «підстилкою».

Геращенко зазначила, що «Батьківщина» ображається за плакати, де йдеться про «бабусю Тимошенко», але дозволяє собі обзивати першого заступника голови ВР «підстилкою».

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла постанову про призначення виборів президента України на неділю, 31 березня 2019 року. За дане рішення проголосували 298 народних депутатів України.