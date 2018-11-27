В СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією кораблів були її контррозвідники

Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контрозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджує інформацію щодо перебування співробітників військової контррозвідки СБУ на борту кораблів ВМС України, які всупереч міжнародному законодавству були атаковані та захоплені російською стороною у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контрозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 Закону України «Про Службу безпеки України».

Читайте також"Наслідки шаленого тиску": у ВМС прокоментували "свідчення" захоплених Росією українських військових

"Протягом понад чотирьох років російської агресії українські військові контррозвідники знаходяться на передовій пліч-о-пліч із бойовими побратимами ЗС України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. І так буде завжди. "Здивування" ж окремих офіційних осіб РФ щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора. Але справжнє здивування викликає той факт, що проти двох українських катерів і малого буксиру, росіяни застосували шість "ФСБшних" та чотири військово-морських плавзасоби, а також бойові гелікоптери і літаки ВКС РФ. До речі, за підтвердженою оперативною інформацією СБУ, один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, у наслідок чого один із офіцерів СБУ отримав важке поранення", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що над 23 захопленими українськими моряками можуть розпочати суд вже сьогодні в анексованому Криму. Засідання відбуватимуться в окупованому Сімферополі.

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці. В РФ заявляють, що нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ. ФСБ також опублікувала відео з українськими моряками, на якому вони заявляють, що нібито порушили "територіальні води" РФ у морі.