В Україні поки не ввели воєнний стан: закон ще не підписано

Закон має бути опублікований в офіційних виданнях та набрати чинності після підписів голови Верховної Ради і президента України.

Станом на 12.00 закон, яким вводиться в дію указ про запровадження воєнного стану в ряді регіонів України, ще не підписано.

На офіційному сайті Верховної Ради України сказано, що закон «Про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№ 9338) перебуває у статусі «готується на підпис», тобто даний закон ще не підписаний головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і не переданий на підпис президенту України Петру Порошенку.

Водночас у тексті указу, який затверджується законом, йдеться: «Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року». При цьому «цей закон набирає чинності з дня його опублікування», а публікується закон після підписів голови парламенту та президента України.

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Законом визначено, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні газета «Урядовий кур’єр» опублікувала текст указу президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні». Засідання РНБО відбулось у ніч з 25 на 26 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. Дата введення воєнного стану не озвучувалася. За це рішення проголосували 276 народних депутатів із 330 зареєстрованих у сесійній залі. Від «Блоку Петра Порошенка» «за» проголосували 120 депутатів, від «Народного фронту» - 64, від «Самопомочі» - 23, від Радикальної партії - 16, від «Батьківщини» - 13, від групи «Воля народу» - 8, від групи «Відродження» - троє. Водночас від «Опозиційного блоку» жоден депутат не підтримав цей закон.