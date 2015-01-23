Штайнмаєр закликає почати відведення важкого озброєння на тлі заяв бойовиків про наступ

Про це йдеться в повідомленні МЗС ФРН у Twitter.

Зокрема, Штайнмаєр, перебуваючи з візитом в Марокко, зробив наступну заяву: "Закликаю всі сторони імплементувати угоду, про яку домовилися у Берліні (21 січня)", - сказано в повідомленні.

Читайте також"Нормандська четвірка" домовилася про відведення важкого озброєння на ДонбасіЯк повідомляв УНІАН, за результатами зустрічі у Берліні 21 січня міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії закликали всі сторони на сході України припинити військові дії та відвести важке озброєння від лінії розмежування у відповідності до Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 р., а тристороння контактна група повинна зібратися для розроблення механізмів виконання цих домовленостей в найближчі дні.

Окрім того, міністри "закликають тристоронню контактну групу створити Робочі групи по відповідним аспектам Мінських угод".

Раніше сьогодні очільник бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про відмову від мирних переговорів і початок масштабного наступу, метою якого є захоплення всієї території Донецької області.