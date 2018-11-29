"Маємо справу з чумою XXI століття": командувач ВМС закликав світ припинити закривати очі на агресію РФ

Ігор Воронченко переконаний, що президент РФ зупинятися не збирається.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко закликає світову спільноту припинити закривати очі на російську агресію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 2-й Міжнародній конференції з питань морської безпеки.

"Як це світ ще не може зрозуміти, що ми маємо справу з чумою XXI століття? У XX столітті цією чумою була нацистська Німеччина, а в XXI - це імперія Росія", - заявив Воронченко.

Читайте такожСБУ оприлюднила переговори екіпажів авіації РФ, яка обстрілювала українські кораблі в районі Керченської протоки (аудіо)

Він наголосив, що агресія проти України розпочалася з 1990-х років. "Якщо слідкувати, ніхто не згадає 1 лютого 2017 року - обстріл нашого літака. Чіткий пункт, який підпадає під агресію. Куля зараз в Гаазі. Вже багато часу пройшло, і світ стоїть і мовчить, коли українців убивають, мовчить світ. Ми зараз стоїмо на передньому краї. Ми зараз захищаємо всі цінності, які збудовані цивілізованим світом", - сказав Воронченко.

За його словами, "боротися наввипередки з Росією по корабельному складу, вибачайте, Україна неспроможна. І там казати, що ми маємо добре воювати - ми не перетягнемо, знаючи, що економіка у Росії і спроможності набагато більші, ніж в Україні".

"Ми очікуємо оцінку світової спільноти тих дій, які зробила Росія проти України. Відкрийте очі вже, досить вже з цим миритися! Він далі піде, він не зупиниться на Україні. Така людина, яка виросла у підвірках Санкт-Петербурга, вона мислить зовсім іншими поняттями", - наголосив Воронченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2017 року під час тренувального польоту у морській економічній зоні України в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок із стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак ВМС України. Пілоти не постраждали.