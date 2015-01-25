Порошенко готовий звільнити Ярему та Муженка - Соболєв

Президент України Петро Порошенко готовий звільнити генерального прокурора України Віталія Ярему та начальника Генерального штабу Віктора Муженка, повідомив глава антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв, передає ZN.ua.

За його словами, він разом з Семеном Семенченком в адміністрації президента два вечори поспіль переконували команду Петра Порошенка, що країні потрібні нові люди, які здатні очолити оборону й боротьбу з корупцією.

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"Не одну годину намагалися донести на Банковій, що країні негайно потрібні генпрокурор та начальник Генштабу, які забезпечать результат. Тим більше в армії проявилася ціла когорта справжніх бойових командирів. А прокурорів можна привезти з держав, де вони нищать корупцію. Сьогодні почули відповідь, що Президент готує кардинальні кадрові зміни на обох фронтах", - повідомив Соболєв у своєму Facebook.