Клімкін звинуватив владу Росії в аморальному ставленні до полонених українських моряків

Українські дипломати намагаються за допомогою міжнародної спільноти чинити тиск на Росію з вимогою звільнення 24 українських військових моряків, захоплених у полон 25 листопада.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звинуватив владу Російської Федерації в аморальному ставленні до полонених українських моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Республіки Польща Яцеком Чапутовичем сьогодні у Києві.

"В Росії немає не тільки якоїсь людської політики, а й людської моралі, оскільки ми не можемо отримати офіційну інформацію про наших хлопців, і отримуємо інформацію з багатьох джерел. І, до речі, перевозити поранених хлопців на літаку - це взагалі проти будь-яких правил жодної розумної людської моралі", - наголосив Клімкін.

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За його словами, нині усі зусилля України зосереджені на тому, щоб створити хвилю міжнародного тиску для того, щоб звільнити полонених українців і захоплені кораблі.

Він наголосив, що сьогодні світові лідери говорять про це з президентом Російської Федерації в Буенос-Айресі в рамках саміту "Великої двадцятки".

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Після обстрілів і штурму в російський полон потрапили всі 24 українці, які перебували на суднах.

Всіх полонених українців було заарештовано так званим "судом" у Криму. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). З'явилася неофіційна інформація, що українських моряків перевезли до Москви.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у слідчому ізоляторі «Лефортово» в Москві підтвердили, що в цій установі перебуває 21 захоплений Росією український моряк, ще троє у лікарні.

Клімкін з посиланням на джерела повідомив, що українських моряків перевезли у московські слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша", не виключивши, що захоплених українців могли розвести у різні місця в Росії.