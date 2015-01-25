Путін тиснув на Януковича та вмовляв його "потужно вдарити" по Майдану - Сікорський

Президент Російської федерації Володимир Путін вмовляв екс-президента Віктора Януковича "насправді потужно вдарити" по Майдану для придушення минулорічних масових акцій протесту в Києві.

Про це повідомляє польське TVP info з посиланням на колишнього міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, котрий торік був одним із посередників в переговорах Януковича з опозицією для вирішення політичної кризи в Україні.

"Російський президент тиснув на Януковича та вмовляв його придушити протести на Майдані. Під час телефонних розмов Путін нібито переконував українського президента, що він повинен вдарити насправді потужно", - зазначає сайт польського інформаційного телеканалу з посиланням на слова Сікорського, опубліковані в німецькій Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Сікорський сказав, що мав таку інформацію з неофіційних джерел.

Німецьке видання також процитувало главу українського уряду Арсенія Яценюка, який сказав:"Маю відчуття, що це правда".

Яценюк висловив думку, що Янукович втік з Києва не через паніку, а це було частиною плану, мета якого -організувати пастку для опозиції.

Тодішня українська влада розраховувала на те, що натовп після виїзду президента з Києва захопить та підпалить парламент, зазначає польське ЗМІ.

"Це було би для Януковича підставою для жорстокого придушення фашистського путчу у столиці", - сказав Яценюк.