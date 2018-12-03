У МЗС відреагували на "російський" Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса
У Міністерстві закордонних справ України вимагають виправлення у Книзі рекордів Гіннеса позначення окупованого Севастополя як російського міста.
Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у мікроблозі Twitter.
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«Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними», - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією на сайті Книги рекордів Гіннеса, у Севастополі зареєстрували світовий рекорд із балансування предметів громадянина Білорусі Олександра Бендикова, який утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів.
У сертифікаті рекорду містом, де його було встановлено, вказано «Sevastopol. Russian Federation».