У Книзі рекордів Гіннеса анексований Севастополь назвали "територією РФ"

Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно.

У сертифікаті Книги рекордів Гіннеса, який отримав громадянин Білорусі в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.

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Олександр Бендіков- громадянин Білорусі - вставновив у Севастополі світовий рекорд з балансування предметів, передає "Громадське".

Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу.

Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно. У сертифікаті, який отримав білорус, місцем встановлення рекорду вказано "Sevastopol. Russian Federation".

На дії Книги рекордів Гіннеса наразі не відреагувало Міністерство закордонних справ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська "влада" заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.