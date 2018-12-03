У Книзі рекордів Гіннеса анексований Севастополь назвали "територією РФ"
У сертифікаті Книги рекордів Гіннеса, який отримав громадянин Білорусі в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.
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Олександр Бендіков- громадянин Білорусі - вставновив у Севастополі світовий рекорд з балансування предметів, передає "Громадське".
Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу.
Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно. У сертифікаті, який отримав білорус, місцем встановлення рекорду вказано "Sevastopol. Russian Federation".
На дії Книги рекордів Гіннеса наразі не відреагувало Міністерство закордонних справ.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська "влада" заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.