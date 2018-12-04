НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму з боку РФ – Столтенберг

Альянс підтримує територіальну цілісність України і ніколи не буде приймати та визнавати незаконну анексію Криму.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму з боку РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії.

Столтенберг зауважив, що під час зустрічі обговорювалась ситуація в Чорноморському регіоні, порушення Росією суверенітету України та Грузії.

Читайте такожСтолтенберг на тлі морської агресії РФ розповів про збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні

«Чотири роки тому Росія незаконна анексувала Крим, зараз вона намагається використати Крим для розширення свого впливу і контролю над Азовським морем», - наголосив він.

«Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків та кораблі, які вона захопила. Росія має забезпечити свободу навігації та безперешкодний доступ до українських портів», - додав генсек.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність України, і ми ніколи не будемо приймати та визнавати незаконну анексію Криму», - запевнив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Україна як суверенна держава має повне право вводити воєнний стан, у Північноатлантичному альянсі розуміють ситуацію, яка до цього підштовхнула.