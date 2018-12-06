Одних слів недостатньо: Клімкін закликав ОБСЄ терміново дати відповідь на морську агресію РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни-учасниці ОБСЄ рішуче вимагати від Росії негайно звільнити захоплених у полон українських моряків.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що декларацій у зв’язку з агресією Росії у Керченській протоці недостатньо, необхідні рішучі дії.

Про це Клімкін заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані, яке транслюється на сайті організації.

Міністр нагадав, що вже п’ятий рік поспіль на порядку денному засідання Ради міністрів ОБСЄ головною темою є російська дестабілізуюча поведінка, яка, за його словами, “є головною загрозою європейській безпеці”.

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«Цього року Росія не відступила, але розширила свої дії на Азовське море, Чорне море та Керченську протоку», - констатував Клімкін.

Він нагадав, що 25 листопада Росія свідомо застосувала військову силу проти трьох українських суден в міжнародних водах і захопила 24 українських моряків, які тепер є військовополоненими.

Клімкін додав, що представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та України не допустили до полонених українських моряків.

“Разом ми маємо рішуче вимагати від Росії негайно звільнити їх повернути в Україну”, - заявив Клімкін.

“Необхідно терміново дати оперативну та консолідовану міжнародну відповідь на цей акт агресії. Декларацій недостатньо, мають бути дії”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".