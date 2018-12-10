Україна поки не приєднуватиметься до міграційного пакту ООН

При цьому сказано, що українська сторона віддана своїм зобов’язанням за міжнародними конвенціями і договорами з питань прав людини, реадмісії тощо.

Україна поки не приєднуватиметься до Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію.

Про це йдеться у спільній заяві Міністерства закордонних справ і Державної міграційної служби України у зв’язку із проведенням 10-11 грудня у Марракеші (Марокко) Конференції ООН для прийняття Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію.

"В основу документа покладені важливі положення, спрямовані на розкриття позитивного потенціалу міграції, удосконалення управління нею на всіх рівнях, а також сприяння досягненню добробуту мігрантів та жителів країн походження, транзиту і призначення", - йдеться у повідомленні.

Угода стала результатом багатьох раундів міжурядових переговорів, що відбулися впродовж лютого-липня 2018 року у дусі конструктивного партнерства і позначилися взаємними поступками держав одна одній заради досягнення спільної мети. Делегація України на чолі з представником ДМС, яка була сформована відповідним розпорядженням президента України Петра Порошенка, брала послідовну участь у переговорах. Разом з тим, у новітній історії Українській державі довелося зіткнутися з безпрецедентним викликом.

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"Збройна агресія Російської Федерації призвела до незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, спроб їхньої анексії та поширення Російською Федерацією міжнародного збройного конфлікту на Донеччину та Луганщину", - йдеться у заяві. "Ці злочинні дії перетворили близько 1,5 млн громадян України на вимушених переселенців. Українська сторона докладає усіх можливих зусиль, щоб забезпечити права та потреби внутрішньо переміщених осіб, але попереду ще багато роботи, яка вимагає значних матеріальних та фінансових ресурсів", - заявили у МЗС і ДМС.

"Враховуючи викладене, Україна розгляне можливість приєднання до Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію на іншому етапі за сприятливих умов", - наголошується у заяві.

При цьому сказано, що українська сторона віддана своїм зобов’язанням за міжнародними конвенціями і договорами з питань прав людини, реадмісії тощо.

Україна готова до продовження конструктивної співпраці з Міжнародною організацією з міграції з широкого кола питань, пов’язаних з міграцією, запевняють автори заяви.

Як повідомлялося, "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили в понеділок, 10 грудня, на конференції Організації Об'єднаних Націй у Марокко.