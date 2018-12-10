Понад 150 країн підтримали міграційний пакт ООН

Міграційний пакт ООН, не має юридично зобов'язуючої сили, покликаний сприяти зниженню нелегальної міграції. Критики вважають, що цей пакт підриває суверенітет і, навпаки, сприяє зростанню міграції.

У понеділок, 10 грудня, представники більш ніж 150 держав підписали Всесвітній пакт про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію.

Як передає DW, ухвалений документ вперше встановлює загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами.

Зокрема, він передбачає, що країни походження, транзиту і призначення тепер будуть активніше співпрацювати один з одним для зниження нелегальної міграції.

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У той же час низка держав Євросоюзу, серед яких Австрія, Польща, Словаччина і Чехія відмовилися приєднатися до міграційного пакту ООН.

Негативно до цього документа поставилися також в Ізраїлі та Австралії, а в Бельгії це питання зовсім призвело до розпаду правлячої коаліції.

У свою чергу США навіть не брали участь у переговорах щодо розробки міграційного пакту.

При цьому, як зазначає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, даний документ не має юридично зобов'язуючої сили. За словами генсека, він необхідний, щоб встановити єдині мінімальні стандарти поводження з мігрантами в усьому світі.

Зазначимо, ініційований ООН перший Всесвітній пакт за безпечну, упорядковану і регульовану міграцію містить ряд директив і близько 20 конкретних заходів, які не мають, однак, юридично зобов'язуючої сили. У числі цих заходів - видача біженцям документів у разі їх відсутності, припинення дискримінації і доступ до програм соціальної допомоги.