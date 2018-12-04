У переданих до СБУ матеріалах справи про вбивство Гандзюк немає значної частини доказів

Матеріали справи про вбивство Катерини Гандзюк Головне слідче управління СБУ отримало від Генпрокуратури.

У матеріалах справи вбивства Катерини Гандзюк, які отримало слідство СБУ, немає значної частини доказів та даних.

Про це йдеться у відповіді на адвокатський запит Євгенії Закревської, який надали у службі. Частину відповіді, яка не порушує таємниці слідства, адвокат надала виданню Insider.

Зокрема, у слідства СБУ повністю відсутні матеріали проведених у справі негласних слідчо-розшукових дій (до таких дій належать прослушка, стеження і подібні заходи - ред.).

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Також відсутня частина відеоматеріалів, включно з записами з камер спостереження, висновки експертів та результати виконання ухвал суду про доступ до трафіків з'єднань абонентів (інформація про телефонні дзвінки та передачу стільникових даних, включно з часом, адресатом та місцерозташуванням під час з'єднання - Ред.).

Зазначається, що матеріали Головне слідче управління СБУ отримало від Генпрокуратури.

Джерела видання підтверджують, що перелічених матеріалів у слідства немає досі, станом на 4 грудня 2018.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін. Луценко зазначив, що Левін, за версією слідства, є ключовою фігурою у вчиненні злочину.

Що стосується замовника вбивства, генпрокурор повідомив, що версій у слідства багато, але більшість із них зводиться до конкретних осіб, однак назвати прізвища він пообіцяв лише тоді, коли буде оголошено і підготовлено підозру.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

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За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла. 5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

5 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від "БПП" Паламарчука.

Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку. Він також заявив, що звільнив Павловського.

12 листопада суд до 3 грудня арештував Павловського. За даними СБУ, він підозрюється у співучасті у вбивстві Гандзюк.