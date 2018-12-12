Український дипломат і сестра Сенцова опинилися неподалік від місця стрілянини в Страсбурзі

Дипломати наразі з'ясовують, чи є українці серед постраждалих у стрілянині.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба опинився у 200 метрах від місця стрілянини у французькому Страсбурзі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Так сталося, що на момент стрілянини я був 200 м від місця події на офіційній вечері. Але наша спецслужба спрацювала швидко і разом з французькими колегами провела евакуацію. За що дуже дякую", - розповів Кулеба.

Дипломат зазначив, що наразі центр Страсбурга повністю перекритий поліцією та військовими, над містом літають гелікоптери.

Недалеко від місця стрілянини - у будівлі Європарламенту - також перебувала сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан. Вона поїхала до Страсбургу, щоб отримати премію Сахарова, яку призначили її братові.

Наталія Каплан написала у Facebook, що будівлю європейського законодавчого органу закрили і нікого з неї не випускають.

Постійне представництво України при Раді Європи попередило українців, які перебувають у Страсбурзі, що поліція рекомендує залишатися у своїх оселях.

У разі потреби можна зв'язатися із посольством України у Франції або черговим представництва України при РЄ.

Дипломати наразі з'ясовують, чи є українці серед постраждалих у стрілянині.

Зараз у Страсбурзі засідає Європарламент - у депутатів пленарний тиждень. Тож у місті кілька тисяч працівників європейських інституцій, а кілька євродепутатів опинилися у безпосередній близькості до місця стрілянини, йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина.

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За останніми даними, в результаті нападу 4 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів. Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є одним із найстаріших і найбільших в Європі.

Страсбург - місто на сході Франції, має статус «парламентської столиці Європи». Зараз у Страсбурзі розташовані такі структури, як Європейський парламент і Рада Європи, частиною структури якого є Європейський суд з прав людини.