Через погіршення ситуації на Донбасі ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку - ЗМІ

Європейський Союз продовжить на шість місяців санкції щодо Росії, які були введені в березні минулого року у зв'язку з анексією Криму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на на проект висновків за результатами засідання глав МЗС країн ЄС, яке відбудеться 29 січня, передає Українська правда.

"Враховуючи погіршення ситуації, Рада (у закордонних справах - Ред.) постановляє продовжити дію обмежувальних заходів відносно осіб і організацій, що загрожують або підривають суверенітет України та її територіальну цілісність, прийнятих в березні 2014 року і згодом оновлених, до вересня 2015 року", - говориться у документі.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС приймуть рішення про внесення нових імен громадян Росії до чорного списку під час їх засідання.

Читайте такожЗМІ: Греція збирається заблокувати посилення санкцій проти Росії

Очікується також, що глави МЗС закличуть проводити "подальші підготовчі роботи щодо подальших обмежувальних заходів" в економічній сфері.

Варто зазначити, що рішення щодо нових санкцій повинне прийматися країнами ЄС одноголосно.

Водночас, як раніше повідомлялося, новий грецький уряд розглядає можливість накладення вето на подальші санкції проти Росії через війну в Україні.

Читайте такожВіце-голова ПАРЄ: Санкції проти Росії неминучі

Раніше лідери країн ЄС у своїй заяві закликали міністрів закордонних справ розглянути нові санкції проти Росії під час їхньої зустрічі 29 січня.

В четвер міністри зберуться на надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні, на ньому може бути ухвалене рішення про нові санкції проти РФ.