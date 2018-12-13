У Києві протестували проти поновлення Насірова на посаді ДФС (фоторепортаж)

Активісти розгорнули картату ковдру, схожу на ту, в яку загортався Насіров у суді, коли йому обирали запобіжний захід.

На Майдані Незалежності в Києві активісти вийшли із протестом проти поновлення Романа Насірова, якого підозрюють у корупції, на посаді голови Державної фіскальної служби України.

Кілька десятків людей прийшли, щоб продемонструвати, що «суспільство проти того, щоб Насіров був головою ДФС».

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Активісти розгорнули картату ковдру, схожу на ту, в яку загортався Насіров у суді, коли йому обирали запобіжний захід.

«Я дуже не люблю, коли мені ссуть в очі, і два судових ляпсуси підряд. Один про те, що закрили судовий позов про честь та гідність Катерини Гандзюк. І через годину про відновлення Насірова. Це перебор, я розумію, що юридично, мабуть, це вірно всілякі крапки і коми розставляти. Але, на мій погляд, це розлюднення. Хочеться нагадати людям, що приймають рішення, те, щоб їхні попередники зрозуміли у 2013, 2014 роках, що з нами так не можна. І тому, незважаючи на погоду, я тут», — розповів учасник акції Олексій Ковжун, передає Громадське радіо.

Організатор акції, юрист Масі Найєм пояснив у Facebook, чому не згоден із рішенням суду про поновлення Насірова на посаді.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.

17 січня 2018 року на той час міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Велика Британія підтвердила, що Насіров має британський паспорт.

11 грудня Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним рішення, яким Насірова було звільнено з посади голови ДФС. Сам Насіров зазначив, що очікує на рішення Кабінету міністрів, аби розпочати виконання обов’язків на посаді керівника ДФС.