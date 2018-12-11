Насіров вже завтра збирається прибути до головного офісу ДФС (відео)

Окружний адмінсуд Києва сьогодні поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.

Роман Насіров, якого суд відновив на посаді керівника Державної фіскальної служби, вже завтра збирається прийти в будівлю ДФС та приступити до виконання службових обов’язків.

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Як повідомляє канал ZIK, про це в ефірі телевізійної програми «Перші про головне. Коментарі» повідомив сам Насіров.

Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи можна його привітати з поновленням, Насіров сказав, що можна буде привітати тоді, коли буде закрито усі відкриті проти нього кримінальні провадження.

«Мене вітати ще зарано. Це лише один із кроків», – вказав Насіров.

Також посадовець зазначив, що завтра його зможуть побачити у кабінеті очільника ДФС на Львівській площі, 8.

«Я якраз під’їхав до Кабінету Міністрів, але вже все зачинено. Сподіваюсь, що завтра будуть зроблені всі відповідні документи, і я зможу спокійно продовжити свою роботу», – сказав він.

Раніше повідомлялось, що Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.

Представник Кабміну у Верховній Раді Вадим Денисенко зазначив, що Кабінет міністрів ухвалив абсолютно законне рішення про звільнення Романа Насірова з посади очільника Державної фіскальної служби, і буде оскаржувати судове рішення про його поновлення.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.